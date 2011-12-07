В Татарстане ожидается гроза

Синоптики Татарстана предупреждают жителей республики об ухудшении погоды.

Завтра, 26 августа, на территории республики ожидается гроза, в отдельных районах – туман, сообщает Гидрометцентр РТ. Ветер будет дуть с кратковременными усилениями до 15-18 м/с.

На следующий день, 27 августа, будет переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь. Днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, южный умеренный. Минимальная температура воздуха ночью +12..+17˚, максимальная температура воздуха днем +25..+30˚.