Татарстанцев приглашают принять участие в конкурсе «Молодой предприниматель России 2020»

Татарстанцев приглашают принять участие во всероссийском конкурсе «Молодой предприниматель России 2020», сообщает пресс-служба минсельхозпрода РТ.

«Молодые сельские предприниматели в возрасте от 14 до 30 лет могут принять участие во всероссийском конкурсе „Молодой предприниматель России 2020“», — отметили в ведомстве.

Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте molpred-116.ru, а также заполнить анкету и отправить ее по адресу molpred2020rt@mail.ru. Крайний день приема заявок — 28 августа.

Заявки принимаются в восьми номинациях: «Интернет-предпринимательство», «Сельскохозяйственное предпринимательство», «Франчайзинг», «Социальное предпринимательство», «Производство», «Инновационное предпринимательство», «Торговля» и «Сфера услуг».

Финал регионального этапа пройдет 1 сентября. Победители получат сертификаты на услуги для развития бизнеса в размере 15 тыс., 25 тыс. и 50 тыс. рублей. Лучшие предприниматели смогут принять участие в федеральном этапе и представить Татарстан на российском уровне, финал которого пройдет в Уфе.