В День города в Казани пройдет оперный фестиваль под открытым небом

30 августа на площади перед Дворцом земледельцев пройдет X Международный оперный фестиваль под открытым небом «Казанская осень», сообщает пресс-служба Министерства культуры Республики Татарстан.

В программе фестиваля - арии и увертюры из русских, татарских, итальянских и французских опер: «Пиковая дама», «Алтынчеч», «Риголетто», «Силы судьбы», «Бал-маскарад», «Лючия ди Ламмермур», «Сицилийская вечерня».

В числе солистов – заслуженная артистка РФ Альбина Шагимуратова и ведущий солист Большого театра Игорь Головатенко.

Более подробно ознакомиться с программой фестиваля можно на официальном сайте Государственного симфонического оркестра РТ https://tatarstan-symphony.com/.