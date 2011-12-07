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В День города в Казани пройдет оперный фестиваль под открытым небом

В программе фестиваля - арии и увертюры из русских, татарских, итальянских и французских опер: «Пиковая дама», «Алтынчеч», «Риголетто», «Силы судьбы», «Бал-маскарад», «Лючия ди Ламмермур», «Сицилийская вечерня».

30 августа на площади перед Дворцом земледельцев пройдет X Международный оперный фестиваль под открытым небом «Казанская осень», сообщает пресс-служба Министерства культуры Республики Татарстан.

В программе фестиваля - арии и увертюры из русских, татарских, итальянских и французских опер: «Пиковая дама», «Алтынчеч», «Риголетто», «Силы судьбы», «Бал-маскарад», «Лючия ди Ламмермур», «Сицилийская вечерня».

В числе солистов – заслуженная артистка РФ Альбина Шагимуратова и ведущий солист Большого театра Игорь Головатенко. 

Более подробно ознакомиться с программой фестиваля можно на официальном сайте Государственного симфонического оркестра РТ https://tatarstan-symphony.com/.

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