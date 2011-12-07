Казанская семья из 10 человек отравилась грибами

Всего же с начала года, по данным специалистов Управления Роспотребнадзора по РТ, в республике зарегистрировано 30 случаев отравлений с 34 пострадавшими, среди которых трое - дети. Стоит ли рисковать здоровьем ради удовольствия отведать грибов? Какой должна быть в случае грибного отравления первая помощь? Обо всем этом «КВ» беседуют с врачом-токсикологом ГАУЗ «Городская клиническая больница №7 Казани» Рустемом Гашигуллиным.- Речь идет о семье из десяти человек, в том числе отравились и двое детей. Дольше других на лечении оставались пожилые члены семьи. Все они ели грибной суп. Собирали грибы сами в марийских лесах, которые обычно славятся обилием подберезовиков, подосиновиков, белых грибов. Но в этот раз их было мало, и пострадавшие решили собрать еще и сыроежки, которые очень легко перепутать с бледной поганкой. Поступили они к нам с признаками рвоты, жидкого стула. Имело место и поражение печени, но не настолько выраженное, как в случаях отравления бледной поганкой. Грибы делятся на съедобные, условно-съедобные и ядовитые. Скорее всего, семья отравилась условно-съедобными грибами. При неправильном приготовлении они могут вызывать пищевые отравления.- На ваш взгляд, много ли татарстанцев за сезон пострадают от тихой охоты?- Давать подобные прогнозы тяжело. У нас было достаточно жаркое, засушливое лето. Не думаю, что в этом году ожидается большой урожай грибов. С одной стороны, это хорошо: чем их меньше, тем ниже вероятность отравлений. С другой стороны, в таких ситуациях люди начинают собирать то, что раньше обходили стороной. Это сыроежки, шампиньоны, опята, которые легко можно перепутать с бледной поганкой. - Но можно ведь, наверное, по каким-то характерным признакам отличить их от бледной поганки?- Конечно же, существуют определенные различия. Так называемый взрослый гриб перепутать сложно. Шляпка бледной поганки напоминает конус с гладкой шелковистой поверхностью. Пластинки белые, а в центре имеется широкий бугор. На ножке фартучек, книзу ножка утолщается, в верхней части есть пленчатое кольцо. У молодых шампиньонов, к примеру, пластинки бледно-розовые, затем они приобретают розовый, красновато-фиолетовый окрас. Утолщения на ножке нет. Очень часто поганку путают с зелеными сыроежками. Главное отличие - отсутствие узоров, чешуек на ножках зеленоватых сыроежек. Однако существует одна важная особенность: у молодых грибов тело скрыто под пленкой. Того же характерного фартучка просто не будет видно. Поэтому, имея даже большой опыт, можно легко ошибиться. В вопросе сбора грибов нельзя быть самонадеянным.- Каковы первые симптомы отравления бледной поганкой?- От потребления бледной поганки до появления первых признаков обычно проходит 24 - 48 часов. Нередко человек успевает забыть, что ел грибы. Бледная поганка имеет два типа яда. Яд первого типа, попав в организм, вызывает многократную рвоту, жидкий стул. Человек теряет столько жидкости, что мы не успеваем даже капельницами ее восполнить. Пострадавшие умирают от сердечно-сосудистой недостаточности. В другом случае возможно полное отсутствие признаков. Но при этом яд молча и наповал будет убивать клетки печени. Иногда единственным способом спасти жизнь после отравления бледной поганкой становится пересадка печени. - Поход в лес за грибами - это всегда, на ваш взгляд, большой риск?- Американцы тихую охоту называют русской рулеткой. Это действительно большой риск, где на кону стоит собственная жизнь. И причем риск мало чем оправданный или обоснованный. Вот говорят о пользе грибов. Да, в них содержится много витаминов, минеральных веществ. Но они ведь не усваиваются организмом. Грибы - очень тяжелая пища. Фактически это грубая хитиноподобная клетчатка. А хитин - твердый наружный покров насекомых, основной компонент их экзоскелета, в частности, майского жука. У нас нет пищеварительных соков, способных все это переварить.- Как именно потребление грибов может навредить нашему здоровью?- Организм затрачивает огромное количество сил, энергии, пищеварительных соков, чтобы попытаться переварить грибы. В результате происходит воспаление, раздражение слизистой кишечника. Вместо мнимой пользы мы получаем один лишь вред. Людям, страдающим от гастрита, язвы, панкреатита, холецистита, запрещено есть грибы. Детям и пожилым людям также лучше полностью отказаться от их потребления. Остальным же я рекомендую есть грибы не чаще одного раза в месяц. И ни в коем случае мы не должны заменять ими обычную пищу. Грибы могут быть неким дополнением к столу, и то редким.- Как правильно оказать первую помощь при отравлении грибами? - Прежде всего нужно вызвать скорую помощь. До приезда бригады врачей необходимо промыть пострадавшему желудок так называемым ресторанным методом. Для этого следует выпить несколько стаканов соленой кипяченой воды, а затем вызвать у себя рвоту. И продолжать эти действия до тех пор, пока не будет выходить чистая вода. Однако детям нельзя использовать этот способ промывания, у них пища может попасть в дыхательное горло и привести к удушью. Допускается употребление препаратов, поглощающих и выводящих из организма токсины.