В Лаишевском районе РТ появился новый агропарк

В Татарстане на территории села Именьково в Лаишевском районе сегодня был открыт агропарк «Усадьба». Торговый комплекс имеет площадь в тысячу квадратных метров.

В торжественной церемонии открытия приняли участие глава района Ильдус Зарипов и заместитель главы Минсельхоза РТ Ришат Хабипов.

По словам Ильдуса Зарипова, новый агрокомплекс позволит малым и средним производителям с удобством и без посредников реализовывать свою сельхозпродукцию, а также обеспечит 40 сельчан рабочими местами.

В свою очередь Ришат Хабипов отметил, что посетители торгового комплекса смогут приобрести качественные и экологически чистые продукты.