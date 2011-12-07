В образовательных учреждениях Татарстана выявили 19 случаев заражения COVID-19

Руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина рассказала, что в университетах и школах республики выявили 19 случаев заражения COVID-19.

На пресс-конференции в ИА «Татар-информ» она пояснила, что среди заболевших 14 учителей, четыре студента и один школьник. По 13 случаям вопрос уже закрыт. А вот по остальным шести врачи ведут медицинское наблюдение – по 4 врачам, по одному студенту и школьнику.

Патяшина также заметила, что единичные случаи заболевания в образовательных учреждениях закономерны, как и в любом трудовом коллективе. Ничего страшного в этом нет, опасны лишь очаги.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что в больницы Татарстана начали обращаться с симптомами ОРВИ. За минувшую неделю было проведено 145 исследований, где выявили семь положительных находок риновируса.