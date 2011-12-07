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В Татарстан поступила пробная партия вакцины от COVID-19

Все российские регионы получили пробную партию вакцины.

В Татарстан прибыла пробная партия вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщили в пресс-службе минздрава РТ.

«Поставка пришла, тестовая, проверили логистику, условия транспортировки и хранения. Ждем полноценную поставку и тогда начнем вакцинацию с групп риска», — уточнили в ведомстве.

В первую очередь вакцинировать будут учителей и медиков. Вакцинация будет происходить на добровольной основе.

В минздраве РФ уточнили, что пробные партии вакцины получили все регионы. 

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