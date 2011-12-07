В Татарстан поступила пробная партия вакцины от COVID-19

Адрес редакции: 420066, г. Казань,
ул. Чистопольская, д. 5
В Татарстан прибыла пробная партия вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщили в пресс-службе минздрава РТ.
«Поставка пришла, тестовая, проверили логистику, условия транспортировки и хранения. Ждем полноценную поставку и тогда начнем вакцинацию с групп риска», — уточнили в ведомстве.
В первую очередь вакцинировать будут учителей и медиков. Вакцинация будет происходить на добровольной основе.
В минздраве РФ уточнили, что пробные партии вакцины получили все регионы.