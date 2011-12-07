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В Татарстане прирост за последние сутки составил 25 новых случаев COVID-19

За весь период проведения исследований в республике сделали 720 309 ПЦР-тестов.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина сообщила о количестве татарстанцев, заразившихся за последние сутки.

По ее словам, прирост за последние сутки составил 25 новых случаев коронавирусной инфекции, что по состоянию на 25 сентября текущего года составляет 7 112 случаев. 

Патяшина также рассказала, что за весь период проведения исследований в республике сделали 720 309 ПЦР-тестов. Под наблюдением врачей остаются 658 контактировавших с больными граждан.

Как сообщил замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков, вылечились от коронавирусной инфекции за минувшие сутки 20 татарстанцев.


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