В Татарстане прирост за последние сутки составил 25 новых случаев COVID-19

Руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина сообщила о количестве татарстанцев, заразившихся за последние сутки.

По ее словам, прирост за последние сутки составил 25 новых случаев коронавирусной инфекции, что по состоянию на 25 сентября текущего года составляет 7 112 случаев.

Патяшина также рассказала, что за весь период проведения исследований в республике сделали 720 309 ПЦР-тестов. Под наблюдением врачей остаются 658 контактировавших с больными граждан.

Как сообщил замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков, вылечились от коронавирусной инфекции за минувшие сутки 20 татарстанцев.



