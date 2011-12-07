Гонки дронов и киберспорт: в Казани открылся фестиваль «Cyber Park»

Киберспорт давно стал частью нашей жизни и перестал быть просто развлечением. Таким мнением на церемонии открытия киберспортивного фестиваля «Cyber Park» в ИТ-парке Казани поделился заместитель Премьер-министра РТ Шамиль Гафаров.

«Раньше к киберспорту и видеоиграм мы относились как к увлечению, может быть, не оценивали эти процессы. Теперь мы видим, это часть нашей жизни, часть нашего развития. Это огромный труд, чтобы добиться и прийти к этому нужно пройти огромную и непростую дорогу» — заявил Гафаров.

Также на открытии выступил Петер Вестербака — топ-менеджер финской компании-разработчика компьютерных игр Rovio, а также один из создателей популярной игры Angry Birds.

«Если три молодых студента из Хельсинки смогли создать проект, как Angry Birds, который популярен на весь мир, то ничего не мешает трем молодым девушкам или парням из Казани сделать нечто подобное», — сказал Вестербака.

Напомним, фестиваль «Cyber Park» посвящен развитию киберспорта в Татарстане. Участники мероприятия поборются за призовые места в таких играх как DOTA 2, CS: GO, World of tanks, Hearthstone.

Кроме того, гостей мероприятия ждут гонки дронов, футбол, танцы, гик-маркет, косплей-шоу, фудкорт, автомобильная выставка и многое другое.



