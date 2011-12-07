Место под звездами: в Казанской обсерватории открыли новый астропарк

В Зеленодольском районе на территории Казанской обсерватории открылся новый мультимедийный астропарк. Это событие случилось на праздновании 120-летия обсерватории. Помимо парка, там появились скульптурная композиция и жилые корпуса для студентов и гостей.

Все началось с торжественного открытия памятника Дмитрию Дубяго и Александру Энгельгардту — основателям Астрономической обсерватории Казанского университета. В церемонии открытия приняли участие Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, а также ректор КФУ Ильшат Гафуров и замглавы Минфина России Алексей Лавров.

По словам Первого Президента Татарстана, большим достижением для республики и страны, стало включение в этом году Казанской обсерватории предварительный список ЮНЕСКО.

«Сегодня мы совершаем благое дело, и я поздравляю всех нас с этим событием», — произнес Минтимер Шаймиев.

После торжественного открытия скульптурной композиции, прошла церемония награждения сотрудников КФУ. В числе прочих была награждена медалью внучка самого Дмитрия Дубяго.

Она произнесла речь и поблагодарила всех собравшихся, ещё раз напомнив что все пришедшим гостям, что астрономия как наука всегда будет актуальна и важна.

Во время церемонии выступил и глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев. Он отметил что обсерватория — важный туристический объект.

«Обсерватория Энгельгардта — не только место для исследования космоса, но и одна из важнейших туристических точек притяжения района», — сказал он.

Затем гостям показали новый многофункциональный выставочный павильон «Астропарк». Открывшийся астропарк — это многофункциональный площадка, где будут проводиться интерактивные выставки, конференции, симпозиумы, летние и зимние школы для студентов, лагерные смены для учащихся. Он включает в себя интерактивный коридор «Межпланетная станция», тематическую мультимедийную инсталляцию и выставку постоянно действующих экспонатов.

Помимо павильонов открылись жилые корпуса Научно-просветительского парка Астрономической обсерватории. Это новые просторные и уютные комнаты с красивым оформлением и всеми удобствами.

После этих мероприятий состоялся концерт в котором приняли участие коллективы КФУ.