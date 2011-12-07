Сказка для взрослых: как будет выглядеть татарстанская игра Noch на PlayStation

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Следующий проект, который разработан командой Яна после PROTOCOL’а стал остросоциальный хоррор Noch. Первая глава уже доступна в Steam на компьютерах, также ее скоро можно будет ждать и на консолях. О перипетиях игры, сюжете и ее успехе — читайте в нашем материале.
Ян рассказал, что игра на компьютерах уже есть, по предзаказу геймеры могут пройти первую главу, а сама Noch готовится к выходу на консоли — PlayStation и Xbox.
«С ней [игрой] мы вышли на китайский рынок, и мы готовим его к выходу на приставки. Единственную приставку, которую мы не освоили — это Nintendo Switch, потому что она слабая и тянет более простые игры», — поделился Шевченко.
Он добавил, что игроки, которые уже купили первую главу, получат и остальную ее часть без доплат.
«Мы планируем выпускать ее по главам, в игре будет 4 главы. Это сюжетная игра, в нее играть можно как одному, так и вдвоем, она поддерживает корпоративное прохождение. Это сюжетно-сюрреалистический триллер, для аудитории 18+. У нас получилось длинное и интерактивное кино в стиле Стивена Кинга, своего рода сказка для взрослых. Остросоциальная, драматичная и с черным юмором», — отметил разработчик.
Шевченко отметил, что они уже получают отзывы об игре, которые помогают дорабатывать игру и понять, что хотят игроки.
Ян рассказал, что сама игра сделана в жанре роуд-муви, другими словами — это некое путешествие героя
«По сюжету главный герой должен найти девочку, которая уничтожила мир. Причем она его уничтожила не в классическом понимании, не наступил апокалипсис, а рухнула природа вещей, изменились общие правила мира. В основе идеи лежит многоуровневое повествование, как например, в фильме „Запрещенный прием“, где много слоев повествования в абсолютно в разных стилях и смыслах», — поделился Шевченко.
По его словам, идея игры заключается в том, что наш герой является бывшим парнем девушки, которая обрела мощь и способ уничтожить мир и перекроить его по своим правилам. В игре присутствует юношеский максимализм, героиня перекроила мир по-своему, у нее есть и пришельцы и все во, что может поверить увлеченный подросток.
«Главный герой движется к ней, и для игрока — это загадка, которую мы раскрываем в каждой главе. Есть в игре уже и полюбившийся геймерам персонаж — демонша. Она олицетворяет здравый смысл героя, она ему постоянно говорит: брось, не иди, не надо спасать, подумай о себе и живи своей жизнью.
«Она не друг и не враг, но выступает за твои интересы. И благодаря диалогу с демоншей мы узнаем мотивацию и причины, почему главный герой хочет спасти свою девушку», — добавил Ян.
Шевченко отметил, что в игре много катсцен, которые сделаны с помощью захвата движения, команда разработчиков надевала датчики — и они сами выступали в роли актеров.
«Мы, конечно, не дотягиваем до крутых проектов, но хотя бы пытаемся это делать. Местами получается, а местами пока не очень. Но мы надеемся, что мы достигнем успехов и здесь», — добавил собеседник издания.
В игре камера от героя не отрывается, есть постановочные кадры, при этом графика не меняется, разработчики постарались сделать кинематографичные сцены от первого лица.
Шевченко объяснил, что в игре нет открытого мира, но они смогли найти интересный баланс - сделали небольшие ограниченные локации, которые построены вокруг главного объекта: например, заправочная станция, где герой знакомится с девочкой в первый раз.
«Вы идете по неким воспоминаниям, которые вы проходите, чтобы решить, что делать в конце. И в пределах этой локации есть большая степень свободы, наша игра — это не экшн, это некое приключение и при этом с сильным элементом квеста, но он не сделан в классическом понимании, в игре есть разные способы, как добиться результата. Мы создали много альтернатив для выполнения задания», — отметил Ян.
Например в игре есть запертый багажник, его описание гласит: багажник очень хлипкий, соответственно, тебе надо найти ключ от него, найти несколько ковыряющихся предметов, которыми можно воспользоваться.
«Мы работаем не с самим предметом, например, у гвоздя есть тэги, которые позволяют понять, что этим гвоздем можно воспользоваться. Каждый игрок может найти свой путь прохождения квеста», — рассказал он.
Он добавил, что по ходу игры будут встречаться и финальные боссы, но в основном по сюжету придется читать записки, искать ниточки и заниматься исследованиями. В среднем же игра будет рассчитана на 8-12 часов.