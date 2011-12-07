Сказка для взрослых: как будет выглядеть татарстанская игра Noch на PlayStation

Следующий проект, который разработан командой Яна после PROTOCOL’а стал остросоциальный хоррор Noch. Первая глава уже доступна в Steam на компьютерах, также ее скоро можно будет ждать и на консолях. О перипетиях игры, сюжете и ее успехе — читайте в нашем материале.

Игра строго 18+

Ян рассказал, что игра на компьютерах уже есть, по предзаказу геймеры могут пройти первую главу, а сама Noch готовится к выходу на консоли — PlayStation и Xbox.

«С ней [игрой] мы вышли на китайский рынок, и мы готовим его к выходу на приставки. Единственную приставку, которую мы не освоили — это Nintendo Switch, потому что она слабая и тянет более простые игры», — поделился Шевченко.

Он добавил, что игроки, которые уже купили первую главу, получат и остальную ее часть без доплат.

«Мы планируем выпускать ее по главам, в игре будет 4 главы. Это сюжетная игра, в нее играть можно как одному, так и вдвоем, она поддерживает корпоративное прохождение. Это сюжетно-сюрреалистический триллер, для аудитории 18+. У нас получилось длинное и интерактивное кино в стиле Стивена Кинга, своего рода сказка для взрослых. Остросоциальная, драматичная и с черным юмором», — отметил разработчик.

Шевченко отметил, что они уже получают отзывы об игре, которые помогают дорабатывать игру и понять, что хотят игроки.

«В основе идеи лежит многоуровневое повествование»

Ян рассказал, что сама игра сделана в жанре роуд-муви, другими словами — это некое путешествие героя

«По сюжету главный герой должен найти девочку, которая уничтожила мир. Причем она его уничтожила не в классическом понимании, не наступил апокалипсис, а рухнула природа вещей, изменились общие правила мира. В основе идеи лежит многоуровневое повествование, как например, в фильме „Запрещенный прием“, где много слоев повествования в абсолютно в разных стилях и смыслах», — поделился Шевченко.

По его словам, идея игры заключается в том, что наш герой является бывшим парнем девушки, которая обрела мощь и способ уничтожить мир и перекроить его по своим правилам. В игре присутствует юношеский максимализм, героиня перекроила мир по-своему, у нее есть и пришельцы и все во, что может поверить увлеченный подросток.

«Главный герой движется к ней, и для игрока — это загадка, которую мы раскрываем в каждой главе. Есть в игре уже и полюбившийся геймерам персонаж — демонша. Она олицетворяет здравый смысл героя, она ему постоянно говорит: брось, не иди, не надо спасать, подумай о себе и живи своей жизнью.

«Она не друг и не враг, но выступает за твои интересы. И благодаря диалогу с демоншей мы узнаем мотивацию и причины, почему главный герой хочет спасти свою девушку», — добавил Ян.

Игру создавали с помощью новых технологий

Шевченко отметил, что в игре много катсцен, которые сделаны с помощью захвата движения, команда разработчиков надевала датчики — и они сами выступали в роли актеров.

«Мы, конечно, не дотягиваем до крутых проектов, но хотя бы пытаемся это делать. Местами получается, а местами пока не очень. Но мы надеемся, что мы достигнем успехов и здесь», — добавил собеседник издания.

В игре камера от героя не отрывается, есть постановочные кадры, при этом графика не меняется, разработчики постарались сделать кинематографичные сцены от первого лица.

Сюжет игры линеен, но только на первый взгляд

Шевченко объяснил, что в игре нет открытого мира, но они смогли найти интересный баланс - сделали небольшие ограниченные локации, которые построены вокруг главного объекта: например, заправочная станция, где герой знакомится с девочкой в первый раз.

«Вы идете по неким воспоминаниям, которые вы проходите, чтобы решить, что делать в конце. И в пределах этой локации есть большая степень свободы, наша игра — это не экшн, это некое приключение и при этом с сильным элементом квеста, но он не сделан в классическом понимании, в игре есть разные способы, как добиться результата. Мы создали много альтернатив для выполнения задания», — отметил Ян.

Например в игре есть запертый багажник, его описание гласит: багажник очень хлипкий, соответственно, тебе надо найти ключ от него, найти несколько ковыряющихся предметов, которыми можно воспользоваться.

«Мы работаем не с самим предметом, например, у гвоздя есть тэги, которые позволяют понять, что этим гвоздем можно воспользоваться. Каждый игрок может найти свой путь прохождения квеста», — рассказал он.

Он добавил, что по ходу игры будут встречаться и финальные боссы, но в основном по сюжету придется читать записки, искать ниточки и заниматься исследованиями. В среднем же игра будет рассчитана на 8-12 часов.