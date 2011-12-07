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Какой маникюр выбрать казанским дамам

Какой маникюр выбрать казанским дамам
Маникюр для современной женщины уже давно перестал быть атрибутом роскошной жизни, перейдя в разряд едва ли не обязательной процедуры в нелегком деле ухода за собой. Да и многие мужчины, чего уж греха таить, стали больше внимания уделять внешнему виду своих рук. О том, какую пользу и какой вред может принести маникюр, чем отличается хороший мастер-маникюрист от плохого, а также о новинках в индустрии женской красоты рассказала корреспонденту «КВ» директор «Студии пудрового маникюра» Лилия Шигабиева.- В первую очередь очевиден эстетический эффект. Любая женщина с ухоженными руками начинает иначе себя ощущать - она ведет себя более раскрепощенно. Даже движение кисти непроизвольно становится иным. Не стоит забывать и о гигиеническом эффекте. В процессе маникюра снимается омертвевшая кожа, вычищается грязь из-под ногтевой пластины и из других труднодоступных мест.- В последние годы на рынке появилось немало специалистов по маникюру, работающих на дому. В чем их отличие от работающих в профессиональных салонах красоты?- Следует понимать, что салоны красоты проходят регулярные проверки, в том числе санитарные. В них используются обеззараживающие и стерилизующие средства, которыми обрабатывается весь металлический неодноразовый инструмент. Кроме того, салоны, как правило, не заинтересованы в найме неквалифицированного и неопытного персонала, предпочтение отдается проверенным профессионалам, прошедшим соответствующее обучение. Сейчас же на рынке ситуация такова, что неопытные мастера сами начинают обучать маникюру.- Что отличает хорошего мастера от плохого?- Понимание строения пальца, кожи, ногтя. Плохой мастер, учившийся только на видеороликах в интернете, не обладая соответствующими знаниями, может своей работой навредить клиенту, деформировать форму ногтя, например. Впрочем, речь идет не только о некрасивом маникюре. Если процедура выполняется без соблюдения санитарных норм, то вред может быть нанесен и здоровью клиента.- Речь идет о грибке ногтя?- Да, но, к сожалению, не только о нем. Можно сказать, что грибок в таких обстоятельствах - наименьшее из зол, хотя его лечение в запущенном виде может занять немало времени, а в некоторых случаях человек может даже лишиться ногтя. Тем не менее куда страшнее возможность заражения инфекционными заболеваниями, вплоть до ВИЧ и гепатита. А такая возможность в антисанитарных условиях существует.- Каковы современные тренды в маникюре?- Набирает популярность так называемый пудровый маникюр. Главным его достоинством можно считать то, что в процессе не повреждается ногтевая пластина. При пудровом маникюре не требуется предварительная опилка ногтя, он сохнет без специальной лампы, в его процессе используется пудра из природных минералов, создающая соответствующий названию эффект. Держится такой маникюр довольно долго - до шести недель, при этом он весьма стойкий, что важно при уборке. В процессе нанесения пудрового маникюра применяются гипоаллергенные материалы, поэтому его могут использовать беременные и кормящие женщины и даже подростки. Пудровый маникюр эффектно смотрится, им можно создать как глянцевый, так и матовый эффект, при этом на рынке представлены материалы, позволяющие создать более четырехсот оттенков.
КВ
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