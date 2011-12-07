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Казанский ТЦ «Парк Хаус» был эвакуирован из-за задымления

Казанский ТЦ «Парк Хаус» был эвакуирован из-за задымления
Накануне вечером из казанского ТЦ «Парк Хаус» было эвакуировано около 300 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ. Причиной тому стал дым, источником которого оказался тлеющий мусор в одном из туалетов центра. К счастью, обошлось без серьезного пожара, равно как и без пострадавших. Причина возгорания устанавливается.
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