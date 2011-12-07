Челнинцам для счастья нужна зарплата в 116 тыс. рублей

Жители Набережных Челнов оказались самыми скромными по финансовым запросам среди россиян. Об этом гласят данные опроса, проведенного аналитиками сервиса для поиска работы. Его результаты обнародовали РИА Новости. Челнинцам для счастья достаточно зарплаты в 116 тыс. рублей в месяц. Для сравнения, жители Москвы назвали сумму в 207 тысяч рублей. А возглавили рейтинг жители Владивостока.