В Казани отремонтируют здание библиотеки №26

На реконструкцию казанской библиотеки №26 выделено 28,6 млн рублей, гласит информация, размещенная на сайте госзакупок. Здание по ул. К. Цеткин должны отремонтировать до 15 марта будущего года. 629 тыс. рублей из этой суммы уйдет на благоустройство прилегающей территории в Кировском районе.