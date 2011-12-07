Исполком Тукаевского района РТ прокомментировал процесс строительства дороги в Подсолнухах

Исполком Тукаевского района Татарстана рассказал на каком этапе сейчас находится строительство дороги в Подсолнухах.

Известно, что годом ранее за отсутствие дорожной и другой инфраструктуры в поселке его жители подали в суд на администрацию Тукаевского района. Выиграв процесс, в населенном пункте начались строительные работы. Дорожники разобрали старую дорогу, которую соорудили сами татарстанцы, после чего ход работ остановился, а местные жители остались вообще без дороги.

Тогда возникли большие трудности – сложности с отправкой детей в детсады и школы, на работу. В экстренных случаях не смогут добраться ни скорая, ни пожарные, уверяют в Подсолнухах.

По информации ИА «Татар-информ», в исполкоме Тукаевского района рассказали, что вопрос создания транспортной инфраструктуры поселка находится на контроле властей. Для обустройства центральной улицы поселка протяженностью 4,6 км было необходимо 310 млн рублей, которые сразу найти не удалось.

Несмотря на это, в текущем году из бюджета республики выделили 50 млн рублей. Эту сумму спустили на проведение проектно-изыскательских работ и начало строительства – прокладки земляного полотна протяженностью 1,6 км. Пока для жителей Подсолнухов сделали временную дорогу.

Также известно, что в поселке построили трубопровод высокого давления протяженностью 23 километра и установили несколько газораспределительных пунктов на общую сумму в 49,8 млн рублей. В целом до 2023 года предполагается прокладка 60 километров уличных сетей, отметили в исполкоме.

Адресные таблички планируют установить во втором квартале 2021 года, а проблему уличного освещения районная администрация предложила решить за счет самообложения.