Педагог из Казани стала победителем Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям-2020»

Накануне в Санкт-Петербурге состоялся финал XVI Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям». Победу в нем одержала педагог из Казани Анна Григорьева.

По сообщению пресс-службы мэрии города, девушка работает в Центре внешкольной работы Авиастроительного района и преподает детям астрономию и космонавтику по авторской программе «Космические разведчики». Как поделилась сама Григорьева, она не ожидала, что станет победителем. А потому была очень потрясена и удивлена. Там же она заняла первое место в номинации по естественно-научной направленности.

Кроме того, еще одну победу в Казань привезла педагог Центра «Заречье» Аида Горбунова. Она заняла третье место в номинации «Педагог дополнительного образования по туристско-краеведческой направленности».