В Казани уборкой улиц днем займутся 339 дорожных рабочих

Днем 25 ноября на казанские улицы для уборки снега выйдут 339 дорожных рабочих и 230 единиц спецтехники, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

За прошедшие сутки с улиц Казани вывезли более 1,1 тыс. тонн снега, рабочие использовали более 1 тыс. тонны противогололедных материалов.

В мэрии также напомнили, что в Казани организована «горячая линия» по вопросам уборки снега. Казанцы могут обратиться по телефонам: +7 (843) 555-07-96 (круглосуточно) (Авиастроительный и Ново-Савиновский районы), +7 (843) 264-35-00 (отдел благоустройства, работает с 9 утра до 6 вечера), а также +7 (843) 292-51-89 (МУП «Трест „Горводзеленхоз“», в эти же часы) (Приволжский и Вахитовские районы), +7 (843) 557-76-10 (круглосуточная линия) (Кировский и Московский районы), +7 (843) 295-77-05 (МУП «Городские мосты», работает круглосуточно) (Советский район).