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В Казани уборкой улиц днем займутся 339 дорожных рабочих

На улицы города выведут 230 единиц спецтехники для уборки снега.

Днем 25 ноября на казанские улицы для уборки снега выйдут 339 дорожных рабочих и 230 единиц спецтехники, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

За прошедшие сутки с улиц Казани вывезли более 1,1 тыс. тонн снега, рабочие использовали более 1 тыс. тонны противогололедных материалов.

В мэрии также напомнили, что в Казани организована «горячая линия» по вопросам уборки снега. Казанцы могут обратиться по телефонам: +7 (843) 555-07-96 (круглосуточно) (Авиастроительный и Ново-Савиновский районы), +7 (843) 264-35-00 (отдел благоустройства, работает с 9 утра до 6 вечера), а также +7 (843) 292-51-89 (МУП «Трест „Горводзеленхоз“», в эти же часы) (Приволжский и Вахитовские районы), +7 (843) 557-76-10 (круглосуточная линия) (Кировский и Московский районы), +7 (843) 295-77-05 (МУП «Городские мосты», работает круглосуточно) (Советский район).

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