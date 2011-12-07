В Татарстане запущена «горячая линия» по вопросам COVID-19

В Татарстане заработала «горячая линия» по вопросам о коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба минцифры РТ.

«По номеру телефона 8 800 222 59 00 татарстанцы смогут получить консультацию по актуальным вопросам о коронавирусной инфекции, получить информацию по лекарственному обеспечению и др.», — уточняется в сообщении.

Консультации будут вестись на русском и татарском языках.

Кроме того, на вопросы татарстанцев будет отвечать робот Лилия, которая уже принимала звонки во время режима самоизоляции.

Напомним, с начала пандемии операторы контакт-центра обработали более 200 тыс. звонков.

«Сейчас система здравоохранения республики работает с максимальной нагрузкой. Поэтому очень важно, чтобы жители республики могли получать оперативную консультацию по всем вопросам, связанным с коронавирусом. Для этого мы вместе с коллегами из минздрава РТ запустили специальную единую горячую линию. Увеличили штат операторов. Также планируем активно развивать базу знаний нашего телефонного робота, чтобы татарстанцы могли получать необходимую консультацию, не дожидаясь ответа оператора», — сказал глава минцифры РТ Айрат Хайруллин.