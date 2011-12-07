Участники акции #ПодариПодписку: Спешим делать добро!

В этот день в холле здания можно было оформить подписку на любое республиканское издание - журнал или газету. Причем не только для себя, но и для своих близких, друзей, родственников, а также социальных учреждений - детских домов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, реабилитационных центров нашей республики. Мероприятие торжественно открыли заместитель генерального директора АО «Татмедиа» по корпоративному развитию Сюмбель Таишева, первый заместитель главного врача по медицинской части Марсель Миннуллин, заместитель главного врача по клинико-экспертной и организационно-методической работе Елена Демьянова. В рамках акции он выписал несколько изданий, в том числе и газету «Казанские ведомости», для ветеранов и сотрудников детских домов республики.Сюмбель Таишева отметила, что практически у каждого жителя республики есть своя история, связанная с РКБ. И на страницах татарстанских газет и журналов часто публикуются статьи о врачах, самоотверженно спасающих пациентов, а также советы о том, как предупредить те или иные заболевания. Активное участие в акции #ПодариПодписку принял медицинский персонал, пациенты и посетители больницы. Так, Ринат Хайруллин, приехавший в этот день на обследование в РКБ, полистав нашу газету, решил выписать ее домой, в Тюлячинский район Татарстана. - Я часто бываю в Казани. Думаю, с удовольствием будем читать всей семьей. Газета интересная, - рассказал он, оформляя подписку. - «Казанские ведомости» читаю довольно давно, с особым интересом - городские новости. Но в этот раз подписку оформил не себе, а своей 84-летней соседке, будет подарок ей на Новый год.Своим мнением о газете поделились и другие сотрудники РКБ.- Газету «Казанские ведомости» я выписываю пусть нерегулярно, но довольно давно, с удовольствием ее читаю. Подписку оформил с доставкой на работу, буду читать в перерывах. - Я оформил подписку для Федоровского дома-интерната для престарелых и инвалидов. «Казанские ведомости» знаю как отличную газету, хочу пожелать успехов в будущем году. - Впервые на «Казанские ведомости» я подписалась в мае этого года. О выборе не жалею, газету читаю с интересом. Радует разнообразие рубрик. Я считаю, что всегда нужно быть в курсе событий, поэтому в первую очередь читаю городские и республиканские новости. - Подписываюсь впервые по совету коллег, хотя «Казанские ведомости» читал неоднократно. Думаю, газета будет интересна не только мне, но и всей семье. Бабушка наша, например, очень любит кроссворды. - Уже второй год выписываю «Казанские ведомости». Читает вся семья: и родители, и я, и супруга, и даже дети. - Люблю помогать людям, делать добрые дела, особенно перед Новым годом! - прокомментировала она. - Я часто к ней езжу и выписываю газету, чтобы она была в курсе новостей. Наша семья любит читать свежую прессу. Хорошо, что существуют подобные акции! Врач-реаниматолог Евгения Сергеева решила сделать новогодний подарок в виде подписки на «КВ» казанской школе-интернату №11 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья:- Знаете, так приятно делать подарки в преддверии Нового года! Мы с удовольствием выписываем газету домой, а сегодня появилась возможность порадовать и педагогов школы-интерната. В завершение акции #ПодариПодписку ее участники вешали символические новогодние игрушки с пожеланиями добра, здоровья и счастья на елку, установленную в холле РКБ.