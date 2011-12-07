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Через три года в РТ запустят генеалогический портал «Ядкяр»

Пока сайт работает в закрытом режиме, специалисты проиндексируют более 11 млн записей.

Председатель Госкомитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова сообщила, что через три года в республике в открытом доступе появится генеалогический портал «Ядкяр».

На пресс-конференции в ИА «Татар-информ» она сообщила, что сейчас сайт работает в закрытом режиме. Для этого было оцифровано и проиндексировано 12 деревень, а также была создана интеллектуальная система, которая по введенным данным сама внутри платформы создает родословное древо.

По словам Габдрахмановой, в тестовом режиме портал откроют через три года. За это время специалистам необходимо будет проиндексировать более 11 млн записей. 

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