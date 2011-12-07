Фаррахов: Преодолеть все вызовы и сформировать бюджет в РТ удалось благодаря действиям властей

Депутат Госдумы от РТ Айрат Фаррахов после пресс-конференции с Рустамом Миннихановым заявил, что преодолеть все вызовы и сформировать бюджет в республике, направленный на его развитие, удалось благодаря ритмичным и последовательным действиям властей.

Как передает ИА «Татар-информ», Фаррахов отметил в главе Татарстана «максимальную откровенность в формулировках и простой язык общения с прессой».

Затем он подчеркнул, что даже в период пандемии в республике смогли грамотно распределить бюджет для его развития в следующем году. «Он предполагает существенную поддержку предпринимателей, семей с детьми, матерей и других слоев населения. Вместе с этим идут большие объемы жилищного строительства», — заключил Айрат Фаррахов.