Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова примет участие в онлайн-форуме «Мой голос»

Председатель ЦИК Элла Памфилова, представители Общественной палаты РФ, Совета по правам человека и Госдумы обсудят региональные выборные практики на онлайн-форуме избирателей «Мой голос», который пройдет сегодня, 25 декабря.

Форум будут транслировать в сети, и любой житель России сможет в прямом эфире задать свои вопросы о выборах экспертам. 

Эксперты обсудят актуальные тенденции, связанные с избирательным процессом в интернете.

Трансляция форума начнется 25 декабря в 11:00 по московскому времени в YouTube: и на сайте «МойГолос.онлайн». Вопросы экспертам можно будет задать в режиме реального времени в комментариях.

КВ
Лента новостей