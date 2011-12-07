Глава ЦИК РФ Элла Памфилова примет участие в онлайн-форуме «Мой голос»

Председатель ЦИК Элла Памфилова, представители Общественной палаты РФ, Совета по правам человека и Госдумы обсудят региональные выборные практики на онлайн-форуме избирателей «Мой голос», который пройдет сегодня, 25 декабря.

Форум будут транслировать в сети, и любой житель России сможет в прямом эфире задать свои вопросы о выборах экспертам.

Эксперты обсудят актуальные тенденции, связанные с избирательным процессом в интернете.

Трансляция форума начнется 25 декабря в 11:00 по московскому времени в YouTube: и на сайте «МойГолос.онлайн». Вопросы экспертам можно будет задать в режиме реального времени в комментариях.