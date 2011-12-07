Глава ЦИК РФ о взаимодействии Татарстана с избирателями: Этот опыт дорогого стоит

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила о необходимости перенятия опыта Татарстана взаимодействия с избирателями.

На онлайн-форуме республики «Мой голос» она отметила, что летом в республике проводились пять сессий. Это, по ее мнению, «очень важная и интересная форма взаимодействия общественности». Она подчеркнула, что «этот опыт дорогого стоит», после чего выразила надежду на его распространение в других субъектах РФ.

«Нам важно, чтобы мы четко чувствовали, что будет требовать наш избиратель от кандидатов. Что будет требовать от избирательной комиссии и каков уровень вовлеченности и целый ряд других вопросов», — поделилась она.