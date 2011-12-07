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Главный санитарный врач Челнов: Если не помогает пряник, будет административный кнут

Ильгизяр Бариев сообщил, что будут делать с теми, кто решит организовать проведение корпоративов вне заведений общепита.

Главный санитарный врач Набережных Челнов Ильгизяр Бариев сообщил, что будут делать с теми, кто решит организовать проведение корпоративов в рабочих офисах.

По словам Бариева, мероприятия разрешены только в заведениях общепита. В случае нарушения требований Роспотребнадзора всех ответственных и юридических лиц согласно законодательству привлекут к административной ответственности. Однако точной статистики по корпоративам, которые состоятся в заведениях общепита, у ведомства нет.

При этом работа с популярными ресторанами и кафе показала, что бывали ситуации, когда коллективы забирали предоплату и отменяли банкеты.

«Омрачать предновогодние дни никому не хочется. Но если будут нарушения… Если нет понимания, не помогает пряник, то, естественно, будет административный кнут, - процитировал Бариева портал Chelny-biz.ru.



 

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