Можно ли в сфере культуры много зарабатывать?

Как рассказала Ирада Аюпова, финансовая поддержка культуры со стороны государства есть, и она достаточно эффективна. Но творцам необходимо искать дополнительные источники финансирования своих проектов и заработков.

Есть такой термин — креативная индустрия. Сегодня вопросы этого перспективного направления активно обсуждают на федеральном уровне.

Надо понимать, что многие профессии буквально лет через 10 — 15 исчезнут, потому что все что можно будет роботизировано, оцифровано. И очень много людей, работающих в сфере культуры, встанут перед выбором — оставаться им в культуре или уходить в другую отрасль, где можно зарабатывать.

Талантливые люди могут найти креативные способы, как заниматься творчеством и при этом быть востребованным специалистом. Но для этого нужно иметь определенные базовые компетенции. Нельзя все превращать в самодеятельность. А многие пытаются все сделать сами. Сам себе автослесарь, сам себе юрист, сам себе фотограф, сам себе режиссер… По словам Ирады Аюповой, это неправильно. Будущее за профессионалами. И надо уже сегодня думать, какие компетенции через несколько лет будут востребованы.

Креативная индустрия — это не только творческая идея, но и поиск эффективных способов ее монетизации. То есть сегодня творческий человек должен знать азы и маркетинга, и менеджмента, и быть в курсе возможностей, которые открывают IT-технологии для продвижения своего культурного продукта, поиска своих зрителей, читателей, слушателей.

Еще один реальный путь осуществить свою идею — краудфандинг, который набирает большую популярность. Суть его в том, что человек объявляет об открытии сбора средств на реализацию конкретного творческого проекта. И каждый, кого проект заинтересовал, может инвестировать в него деньги. Но здесь есть правовые нюансы, которые сейчас прорабатываются.

Поможет творцам получать дополнительный доход соблюдение в обществе законодательства по авторскому праву.

— Мы бесплатно скачиваем книги в интернете, бесплатно смотрим фильмы, слушаем музыку. Но это на самом деле неправильно, потому что любой контент — это авторская история, и за него надо платить, — отметила Ирада Аюпова. — Авторы, создающие востребованные, тиражированные произведения, должны получать определенную плату за использование своих произведений. У нас создана рабочая группа при Государственном Совете РТ совместно с творческими союзами. Их цель — разработать эффективную программу по внятной защите авторских прав на территории республики.