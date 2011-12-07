Премьер-министр РТ обсудил перспективы гуманитарного сотрудничества с послом Йемена

Премьер-министр РТ Алексей Песошин встретился с полномочным послом Йеменской Республики Ахмедом Салемом аль-Вахейши.

По сообщению пресс-службы Президента республики, Ахмед Салем Аль-Вахейши прибыл в Казань для участия в работе проходящего в КФУ Международного форума «Ислам в мультикультурном мире».

Песошин отметил, что регион заинтересован «в расширении номенклатуры и объемов торговли» с Йеменом. Также в рамках визита стороны обсудили перспективы развития гуманитарного сотрудничества.