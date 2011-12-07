Президент Татарстана: Все, что было намечено, мы реализовали

«Были плюсы, были минусы. Я считаю, что школы мы зря перевели на дистанционку, школьники должны ходить в школу. Наша работа показывает, что при соблюдении всех санитарных требований сложностей никаких нет», - сказал Минниханов.

По его словам, дефицит бюджета республики в этом году составит 48 млрд рублей по отношению к прошлому году, передает ИА «Татар-информ».

«Мы завершаем год с большими потерями, особенно доходная часть бюджета пострадала. Это из-за цен на нефть, это из-за ограничения добычи, это снижение спроса на нашу продукцию. В то же время, например, КАМАЗ сработал великолепно, нефтепереработка выросла, АПК вырос. Есть отрасли, которые показали рост», - сказал Президент РТ.

Он отметил, что далеко не все формы малого бизнеса в Татарстане понесли потери из-за пандемии.

«У нас более 150 тысяч субъектов малого бизнеса, где-то 530 тысяч человек там задействованы. Если взять количество закрывшихся, у нас - более 2%, хотя по стране эта цифра значительно больше», - отметил Президент РТ.

Минниханов добавил, что из-за санитарных требований система гостеприимства в очень тяжелом положении. «Туризм, гостеприимство, все, что связано с общепитом, они в сложной ситуации. Будем внимательно смотреть и оказывать содействие», - подчеркнул он.

Также Минниханов рассказал, что активно развивается новая форма продвижения товара - электронная торговля. В республике появились крупные федеральные игроки и электронная торговая система.

Говоря о том, как республика справляется с пандемией, Президент РТ отметил, что в Татарстане сейчас достаточное количество лекарств и коечных мест для больных коронавирусной инфекцией. При этом на период праздников выделили дополнительные средства для оснащения медучреждений препаратами, персоналом и средствами защиты.

Каждый день у Президента РТ начинается с обсуждения отчета по количеству больных коронавирусной инфекцией, какая помощь им требуется.

На пресс-конференции зашла речь и о строительстве новой трассы М-12.

«Для народа - это десять плюсов. Нам просто повезло. М-12 более востребованная трасса, чем высокоскоростная пассажирская магистраль. Вы видите, что М-7 уже забита, никакого развития нет. Если вы за 6,5 - 6 часов можете на машине до Москвы доехать, разве это плохо? Всевышний должен дать нам сил и немного денег, чтобы этот проект был реализован за три года», - сказал Минниханов.

Скоростная автодорога станет важной частью международного транспортного коридора «Европа - Западный Китай». В зоне вдоль маршрута проживают 62 млн россиян - 40% населения страны. Дорога объединит мощные и развивающиеся регионы и поможет развитию экономики прилегающих к ней территорий.

«Несмотря на потери бюджета, все социальные обязательства, все региональные программы, в том числе по нацпроектам, выполнены. Огромное спасибо Президенту страны, председателю правительства РФ, Минфину РФ. Половину средств на программы нам компенсировали - это очень большая поддержка. При этом у нас был запас», - отметил Президент РТ.

По его словам, по расходам республика осталась на уровне прошлого года. «Все, что было намечено, мы реализовали за счет участия в разных федеральных программах», - заключил он.