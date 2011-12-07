Республиканская елка соберет более 8 тысяч юных татарстанцев

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Сегодня в Казани, в ледовом дворце «Татнефть Арена», состоится республиканская елка. В масштабном событии примут участие более 8 тысяч детей, особо отличившихся в учебе, спорте, творческой и общественной жизни. Также гостями мероприятия станут ребята, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, несовершеннолетние сироты и юные татарстанцы с ограниченными возможностями здоровья.
Елка проводится в три смены — в 12.00, 15.00 и 18.00 и с соблюдением всех санитарно-гигиенических мер. По окончании представления каждому зрителю будет вручен сладкий новогодний подарок. Согласно установившейся традиции поздравить детей с наступающим Новым годом приедет Президент РТ Рустам Минниханов.
Корреспонденты «КВ» пообщались с одним из тех, кто получил приглашение на главное новогоднее торжество Татарстана. 17-летний Ян Шнейдман, ставший в этом году серебряным призером международной Балтийской олимпиады по физике, рассказал о своих ожиданиях от предстоящего события:
— Ян, тебе хотелось побывать на республиканской елке?
— Да, очень. Люблю новые впечатления. Уверен, встречу много интересных людей, пообщаюсь со сверстниками. Я не ожидал приглашения. Испытал настоящую радость.
— Ждешь чего-нибудь особенного?
— Уверен, сюрпризы будут. Возможно, приедут известные исполнители или для детей будет организовано чаепитие.
— Какой подарок хотел бы получить на Новый год от Деда Мороза?
— Хороший велосипед или новый планшетный компьютер.
— Поделишься планами на будущее?
— Мечтаю поступить в престижный вуз, получить достойное образование.
— Собираешься ли ты связывать свою жизнь с физикой?
— Пока не знаю, как получится. Думаю заняться наукой. Надеюсь принять участие в перспективных разработках и проектах.
К слову, в нынешнем году на республиканской елке работает электронная система выдачи билетов. Данный формат предоставляет возможность знать каждого участника мероприятия, место его учебы и основные достижения.