Республиканская елка соберет более 8 тысяч юных татарстанцев

Сегодня в Казани, в ледовом дворце «Татнефть Арена», состоится республиканская елка. В масштабном событии примут участие более 8 тысяч детей, особо отличившихся в учебе, спорте, творческой и общественной жизни. Также гостями мероприятия станут ребята, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, несовершеннолетние сироты и юные татарстанцы с ограниченными возможностями здоровья.

Елка проводится в три смены — в 12.00, 15.00 и 18.00 и с соблюдением всех санитарно-гигиенических мер. По окончании представления каждому зрителю будет вручен сладкий новогодний подарок. Согласно установившейся традиции поздравить детей с наступающим Новым годом приедет Президент РТ Рустам Минниханов.

Корреспонденты «КВ» пообщались с одним из тех, кто получил приглашение на главное новогоднее торжество Татарстана. 17-летний Ян Шнейдман, ставший в этом году серебряным призером международной Балтийской олимпиады по физике, рассказал о своих ожиданиях от предстоящего события:

— Ян, тебе хотелось побывать на республиканской елке?

— Да, очень. Люблю новые впечатления. Уверен, встречу много интересных людей, пообщаюсь со сверстниками. Я не ожидал приглашения. Испытал настоящую радость.

— Ждешь чего-нибудь особенного?

— Уверен, сюрпризы будут. Возможно, приедут известные исполнители или для детей будет организовано чаепитие.

— Какой подарок хотел бы получить на Новый год от Деда Мороза?

— Хороший велосипед или новый планшетный компьютер.

— Поделишься планами на будущее?

— Мечтаю поступить в престижный вуз, получить достойное образование.

— Собираешься ли ты связывать свою жизнь с физикой?

— Пока не знаю, как получится. Думаю заняться наукой. Надеюсь принять участие в перспективных разработках и проектах.

К слову, в нынешнем году на республиканской елке работает электронная система выдачи билетов. Данный формат предоставляет возможность знать каждого участника мероприятия, место его учебы и основные достижения.