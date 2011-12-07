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У Центра семьи «Казан» представили главную и самую высокую «говорящую» ёлку

Новогодняя инсталляция оформлена светодинамическим и анимированным куполом для проведения светомузыкального шоу.

Для гостей и жителей столицы РТ представили главную и самую высокую новогоднюю «говорящую» ёлку. Праздничную инсталляцию, посвященную в этом году IT-технологиям, можно увидеть у Центра семьи «Казан».

По словам замглавы муниципального образования Казани Евгении Лодвиговой, эта ёлка уникальна тем, что на ней освещение меняется в соответствии с музыкой. Известно, что поверх нее натянута сетка из светодиодных пикселей, а сама она оформлена светодинамическим и анимированным куполом.

Начальник Управления культуры исполкома города Азат Абзалов собщил, что для открытия готовили специальную программу. В связи с тем, что скоро наступит Год родных языков и народного единства, вся программа будет на двух языках.

Вокруг площадки уже заработали праздничные торговые ряды, их также украсили городской символикой и иллюминацией. 


 

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