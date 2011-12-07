В 2020 году на поддержку предпринимателей было направлено 3 млрд рублей

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В 2020 году на поддержку предпринимателей было выделено 3 млрд рублей, сообщается на сайте минэкономики РТ. Отмечается, что поддержка была оказана в рамках реализации государственных программ, национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Финансовой поддержкой смогли воспользоваться более 1200 организаций и индивидуальных предпринимателей республики.
В 2020 году предприниматели получили лизинговую поддержку на 277,2 млн рублей. Поддержку оказала Региональная лизинговая компания РТ.
Реализация большей части финансовых программ будет продолжена в 2021 году.
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