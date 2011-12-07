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Водителей в Татарстане предупреждают о плохой погоде

В ближайшие дни на дорогах республики ожидается гололед.

26 и 27 декабря на территории Татарстана ожидается значительное ухудшение погоды: снегопады и сильный ветер с порывами до 21 м/с, снежные заносы и гололед. При этом ночью температура воздуха обещает опуститься до -22°С, сообщает Госавтоинспекция республики.

В таких условиях водителям рекомендуется соблюдать максимальную осторожность и передвигаться со скоростью, обеспечивающую безопасность движения, а не максимально разрешенную на участке дороги.

В то же время пешеходам напоминают о необходимости переходить дорогу в установленных для этого местах на зеленый сигнал светофора.

КВ
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