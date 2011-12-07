Для борьбы с гололедом на автодорогах в РТ применили новую технологию

В ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» сообщили о новой методике борьбы с гололедом.

По информации пресс-службы учреждения, использовали ее на участке трассы М-7, проходящем через Набережные Челны и Елабужский и Тукаевский районы.

Сообщается, что ранее для борьбы с гололедом применяли комбинированный метод. Тогда основную часть дорожного покрытия обрабатывали пескосоляной смесью, а чистой солью – лишь небольшие участки.

Сейчас же стали использовать только соль. Для применения данных противогололедных материалов приобрели современную технику. Она может распределять от 5 до 50 граммов соли на кв. м. и рассолов в зависимости от температуры воздуха и состояния покрытия. Также для хранения чистых хлоридов возле ОЭЗ «Алабуга» построили склад.