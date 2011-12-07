Еще 85 татарстанцам поставлен диагноз COVID-19

В Татарстане по состоянию на 26 января текущего года зарегистрировано 15 623 случая COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Прирост за последние сутки составил 85 новых случаев, один из них завозной. 21 человек госпитализирован, 64 татарстанца получают лечение на дому.

Всего выздоровело 2 040 человек, в том числе 90 — за прошедшие сутки.

Прививку «Спутником V» сделали 11 384 человека, вторую дозу из них получили 2 016 человек. Всего же в республику поступило 13 442 комплекта доз вакцины — использовано 84,7%.