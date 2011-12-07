Инспекторы ГСН РТ проверили систему газоснабжения в челнинской новостройке

В Госстройнадзоре Татарстана сообщили о проверке систем газоснабжения. Инспектор осмотрел ее в новостройке, расположенной в челнинском жилом районе «Замелекесье».

Основное внимание специалист уделил правильности выполнения сварных стыков газопровода и наличию его противокоррозионного покрытия. Также инспектор осмотрел соблюдение нормативного расстояния от газопровода до электрических розеток, вентиляцию в помещении кухонь, установку газовых счетчиков и запорной арматуры.

Главной задачей нормативных требований является безопасность при эксплуатации газопровода и газопотребляющего оборудования собственниками квартир. В Инспекции ГСН РТ предупредили, что отравление угарным газом может произойти в помещениях, где установлены газовые котлы. Поэтому установка сигнализаторов загазованности на угарный газ и метан является обязательным требованием. В ведомстве пояснили, что при превышении предельной концентрации угарного газа срабатывает электромагнитный клапан-отсекатель на газопроводе, что позволяет избежать отравления и предотвратить угрозу ЧП.

Также Госстройнадзоре подчеркнули, что пуск газа в газопровод жилого дома проводится после проверки инспекторов и получения застройщиком разрешения на ввод в эксплуатацию.