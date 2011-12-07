«КВ» - 30 лет: листая подшивки. Выпуск №3

1993 год

В начале года в Казани, на проспекте Ямашева, был сдан первый в городе небоскреб — 18-этажный жилой дом на 106 квартир. Строительство шло три года. 17 февраля вышел фоторепортаж Ильи Шалмана об этом знаменательном событии.

19 февраля опубликован дискуссионный материал заместителя редактора Книги Памяти РТ Михаила Черепанова «Были ли легионеры джалильцами? О малоизвестной трагедии Великой Отечественной войны».

На своих страницах «КВ» подробно разъясняли читателям все тонкости социальной реформы, происходившей в стране. Этим актуальным вопросам посвящено интервью с советником Президента РТ, членом Госсовета РТ Валентиной Хазиахметовой «Чтобы социальная помощь стала адресной» в рубрике «Защита незащищенных» в номере от 26 февраля.

Газета продолжает тему сохранения исторического центра Казани. 8 апреля вышел фоторепортаж Евгения Канаева «Вокзал».

15 мая опубликован фоторепортаж Михаила Соколова о том, что обвалилась часть стены Казанского кремля.

23 июня материал краеведа, историка А.Григорьева «Улицы длиной в четыре века» рассказал об истории самой известной улицы Казани — улицы Баумана, которая раньше называлась Проломная.

25 августа Казань посетил велопутешественник из Франции, русский парижанин Георгий Красовский. Он совершал велопробег от Парижа до Екатеринбурга, и конечно, не мог проехать мимо Казани. О том, что заставило его отправиться в долгий путь, о впечатлениях от России и Казани путешественник поведал «КВ». Об этом материал «От Франции до Урала на велосипеде».

Начался цикл репортажей о проблемах поселков Казани. Журналисты «КВ» побывали в Юдино, и 22 сентября вышел материал «Юдино — город в городе» о жизни поселка и его жителей.

7 октября опубликовано интервью Галины Аристовой с Рустемом Кутуем «Писатель дарит людям состояние влюбленности». Вот всего одна цитата: «Книга сегодня существует только как товар, на условиях, которые диктует торговля. Но ведь нужно думать о будущем. …Писатель без издателя — вот он, замкнутый круг. А все почему? Да потому, что мы умеем только безоглядно разрушать, а как в глаза потомкам будем смотреть? Новое поколение из детского сада вышло, а у него даже букваря нет».

«Школьник ел, школьник ест, школьник будет есть?» — интервью со специалистом городского управления народного образования Г.Тарасовой, вышедшее 23 октября, поднимает актуальную во все времена тему школьного питания.