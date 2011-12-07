Нашим зубам нужен регулярный «техосмотр»

Об этом и многом другом «КВ» беседуют с врачом-ортопедом высшей категории, ассистентом кафедры ортопедической стоматологии КГМУ, победителем чемпионата стоматологического мастерства России в номинации «За лучшую работу в ортопедической стоматологии» в 2002 году, имеющим медаль «Отличник стоматологии I степени» Стоматологической ассоциации России, стоматологом с почти 35-летним стажем Радифом Ситдиковым.

— Радиф Гаптелбарович, ортопедов образно называют геронтологами стоматологии. У вас действительно лечатся преимущественно пожилые пациенты или ортопедия тоже помолодела?

— В настоящее время контингент пациентов немного изменился. Наряду с пожилыми к нам обращаются и более молодые жители Казани и Татарстана, которых интересует состояние собственного здоровья. Обращаются по поводу реставрации, изменения цвета зубов и применения брикетов.

— Повысилась ли культура зубопротезирования за последние годы?

— Да, культура зубопротезирования улучшилась. Современные молодые люди уже не ждут, когда у них появятся проблемы с лечением и протезированием зубов, а заранее по собственной инициативе приходят к нам на профилактический осмотр.

— Что в протезировании сейчас самое эффективное? Правда ли, что результаты его в любом случае недолговечны?

— Я бы не сказал, что зубные протезы недолговечны. Часто бывает, что ломаются и выходят из строя не протезы, а зубы. Поэтому нужно своевременно и качественно лечить их перед протезированием. Возьмем простой пример. Мы постоянно следим за собственной машиной: делаем профилактику, техосмотр, меняем износившиеся детали. Так же нужно относиться и к своим зубам и протезам — постоянно следить за их состоянием.

— Вы согласны с утверждением, что зубы — показатель здоровья?

— Я искренно радуюсь, когда вижу полный ряд зубов у пациентов, которым 60 — 70 лет. Конечно же, зубы — показатель нашего здоровья. Однако считаю, что гены тоже имеют важное значение. Состояние, цвет, ряд зубов могут быть похожими на те, что и у родителей ребенка. Но только при соблюдении необходимых мер по сохранению и своевременному лечению.

— По каким критериям нужно выбирать врача для протезирования? И почему оно у нас такое дорогое?

— Я думаю, главное в выборе — репутация врача и отзывы благодарных пациентов. С тем, что протезирование у нас дорогое, я категорически не согласен! Просто у нас много бедных людей и низкие зарплаты.

— Почему пожилые пациенты так боятся съемных протезов?

— Этих зубных протезов боятся чисто на психологическом уровне. Если протез сделан хорошо, правильно установлен и зафиксирован, то никаких проблем с использованием быть не должно. Кстати, некоторые пациенты надеются на крем для фиксации протезов. Но его используют только тогда, когда протез уже негодный и требует замены.

— Однажды где-то прочитала, что Россия — страна гнилых зубов из-за своего сурового климата и нехватки солнца…

— Абсолютно не согласен с этим! Если сравнить состояние ортопедии в России и Америке, то я бы не сказал, что есть особые различия. У них протезирование стоит огромных денег, у многих жителей страховка. А все, кто не имеет страховки, ходят с гнилыми зубами. Вот их в Америке намного больше, чем у нас. По сравнению с ними у нас очень дешевое протезирование. У пациентов, которые приезжают к нам из Америки, после нашей работы остаются еще средства на ресторан и обратный билет.

— Правда, что у нас во рту инфекций больше всего? Не заражаются ли стоматологи от своих пациентов?

— Да, рот не самое чистое место. Однако случаев заражения ортопедов в своей практике не припомню. Чтобы избежать инфекций в ротовой полости, рекомендую применять любую зубную пасту, без наворотов и рекламы. Просто чистить зубы не менее трех минут два раза в день.

— Как относитесь к тому, что у нас даже женщины ходят без передних зубов?

— Категорически против того, чтобы наши женщины были беззубыми! Тем более без красивых передних зубов. Надо своевременно лечить и вставлять зубы.

— Влияет ли на зубы новая коронавирусная инфекция?

— Не знаю, влияет ли ковид на зубы. Но если зуб заболел во время новой инфекции, то, конечно же, мы обязаны помочь такому пациенту с соблюдением всех мер безопасности. Но лучше сначала вылечиться от ковида, а уже потом обратиться к нам.

— А как влияет на зубы курение, алкоголь?

— Особенно страдают зубы от курения, так как цвет зубов меняется не в лучшую сторону и образуется кариес. При протезировании зубов гарантии сохранности протезов в таких случаях намного меньше, чем у некурящих пациентов. А вот употребление алкоголя в небольших дозах, я думаю, даже полезно для здоровья…

— Эстетическое восстановление зубов сейчас считается одной из самых востребованных процедур среди политиков, певцов, музыкантов… Воспользоваться услугой может каждый желающий или есть возрастные противопоказания? А что такое виниры?

— Очень многие люди хотят иметь красивый цвет и ровный ряд белоснежных зубов. Виниры помогают скрыть дефекты фронтальной части зубов и изменить их цвет. Они применяются для всех возрастов пациентов без отсутствия противопоказаний по состоянию здоровья и при соответствующей предварительной подготовке зубов (лечение и их обточка).

— Знаю, что вы отец четверых сыновей, младшему из которых 13 лет. Кто-то из них пошел по вашим стопам?

— Один из моих сыновей закончил медуниверситет и ординатуру. Однако по специальности не работает: оплата труда врача-стоматолога очень низкая, не соответствует колоссальным затратам энергии и здоровья. Увы, за последние 30 лет врачи превратились, скажем так, в продавцов услуг, получающих проценты. Считаю, что отношение к оценке труда медицинских специалистов должно кардинально измениться и соответствовать мировым стандартам оплаты труда.

Беседовала Илюся ГАЗИЗОВА