О социальных проблемах - в прямом эфире

Встречу, на которой обсудили итоги 2020 года и рассказали о том, какие социальные проекты будут реализованы в 2021 году, провела заместитель секретаря Татарстанского отделения партии «Единая Россия», заместитель Председателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова. Она подчеркнула, что в минувшем году из-за пандемии все министерства и ведомства перешли на онлайн-формат взаимодействия с жителями республики. Новый дистанционный формат потребовал других методов и подходов к работе, многому пришлось учиться.

Заместитель управляющего Отделением Пенсионного фонда РФ по РТ Елена Полякова сообщила, что все татарстанские семьи с детьми получили единовременные и ежемесячные детские выплаты. Также в 2021 году в России начинается реализация проекта по пенсионному обеспечению для многодетных мам. Пенсионное законодательство предусматривает еще с советских времен досрочное назначение пенсии многодетным матерям, имеющим 5 и более детей, при наличии страхового стажа не менее 15 лет. С 2019 года, согласно изменениям в пенсионном законодательстве, в России увеличен пенсионный возраст. Но для многодетных матерей закон устанавливает более ранний срок выхода на пенсию. В 2021 году мамам трех детей возможность выйти на пенсию предоставляется в 57 лет, мамам четырех детей — в 56 лет, а мамам пяти детей — в 50 лет.

Заместитель министра труда, занятости и соцзащиты РТ Наталья Бутаева рассказала о региональном проекте «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей до 3 лет». Он создан для переобучения и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, и неработающих женщин, имеющих детей дошкольного возраста. Этот проект сразу же стал очень популярным у молодых мам. В 2020 году новым специальностям, востребованным на сегодняшнем рынке труда, обучились 3363 женщины (при плане 1518 человек).

Руководитель — главный эксперт Главного бюро МСЭ по РТ Ригель Низамов в своем выступлении об изменениях в законодательстве в сфере медико-социальной экспертизы особо отметил, что с 1 января 2021 года ИПРА (индивидуальная программа реабилитации и абилитации) инвалида и ИПРА ребенка-инвалида будут формироваться только в форме электронного документа. По желанию гражданина ему этот документ могут распечатать и выдать в бумажном формате.

После завершения прямого эфира эксперты провели тематический прием татарстанцев, которые обратились к ним со своими проблемами.