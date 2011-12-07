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Синоптики: Утром 27 января в республике ожидается туман

На дорогах региона возможно образование гололедицы.

В Татарстане 27 января прогнозируются туман и гололед, сообщают синоптики Гидрометцентра РТ.

Туман ожидается ночью и утром. Днем на территории республики будет сильный южный ветер порывами до 16 м/с.

На дорогах гололедица, отметили в ведомстве.

КВ
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