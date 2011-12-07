Татарстан-2020: детей больше, разводов меньше

Об этом сообщила начальник Управления ЗАГС РТ Гульшат Нигматуллина на итоговой коллегии ведомства в Казани.

Важно, что в республике сохраняется тенденция увеличения рождений вторых и последующих детей — в прошлом году их количество составило 61% от общего числа новорожденных. При этом в Татарстане зафиксирован самый низкий показатель в ПФО по количеству регистраций смерти на 1000 человек населения.

Наша республика — лидер в Поволжье по количеству заключенных браков. И у нас самый низкий показатель разводов в ПФО (2,9 на 1000 населения). Для сравнения — в соседней Оренбургской области этот показатель составляет 4,2, а в целом по стране — 3,85. В 2020 году количество зарегистрированных актов о расторжении брака в Республике Татарстан сократилось на 14,8%, и такая тенденция сохраняется четвертый год подряд.

Заместитель секретаря Татарстанского отделения партии «Единая Россия», руководитель объединения женщин-депутатов Государственного Совета Республики Татарстан «Мэрхэмэт — Милосердие» Татьяна Ларионова обратила внимание на серьезную проблему — показатель задолженности по алиментам.

— В прошлом году сумма задолженности составляла более 3 миллиардов рублей. В данный момент задолженность сократилась до 2,5 миллиарда. Это, конечно, огромная сумма, но нам удалось переломить ситуацию — число неплательщиков алиментов уменьшилось. Нас тревожит рост числа внебрачных детей — детей, рожденных в неполной семье. Это более 15% от общего числа рождений. Необходимо показывать молодым преимущества официального брака перед так называемым сожительством, — отметила Татьяна Петровна.

— Самый главный инструмент, который удалось нам наработать за минувший год, — это межведомственное взаимодействие между загсом, Пенсионным фондом, органами соцзащиты. В этом процессе огромную роль играла Минцифра РТ, — подчеркнула в своем выступлении на коллегии заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева. — В последние годы продолжительность жизни в Татарстане увеличивается, и эту тенденцию необходимо удерживать. Но это налагает определенные обязательства, связанные с тем, что в республике увеличивается количество граждан старше 80 и 85 лет. Это те обязательства, которые мы все вместе несем перед нашими родителями. Замечательно, когда в одной семье живут представители трех-четырех поколений. Доказано, что многопоколенная семья благотворно влияет на продолжительность жизни человека.

Заместитель руководителя Федеральной налоговой службы Виталий Колесников, принявший участие в работе коллегии, рассказал, что важнейшее событие в деятельности органов ЗАГС в 2020 году — завершение формирования Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС). В 2021 году на портале госуслуг планируется запустить сервис, который позволит гражданам получать сведения о себе и своих несовершеннолетних детях из ЕГР ЗАГС в электронном виде.