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Татарстанских рыбаков предупредили об опасности нахождения на льду в период оттепели

Под слоем снега могут скрываться промоины и проступающая вода.

Татарстанских рыбаков просят соблюдать осторожность на люду в период оттепели, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

В ведомстве предупредили, что с потеплением на льду водоемов начала проступать вода, которая покрыта толстым слоем снега. Также под снегом могут скрываться промоины. Спасатели советуют рыбакам передвигаться только по проложенным тропинкам, а при проезде на снегоходе — брать с собой веревки и лопаты.

Также инспекторы ГИМС советуют отправляться на рыбалку только компанией или находиться в поле зрения других людей.

Перед уходом из дома, следует уведомлять близких людей о своем маршруте и при себе иметь всегда заряженный телефон.

КВ
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