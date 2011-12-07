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Татарстанцы могут пройти обучение по финансовой грамотности

Проходить оно будет в рамках запуска образовательного модуля «Азбука качественной жизни».

В региональной общественной приемной Председателя Партии «Единая Россия» в Татарстане объявили о запуске образовательного модуля «Азбука качественной жизни».

Первый прямой эфир проекта будет посвящен теме финансовой грамотности. В качестве эксперта выступит главный экономист Отделения — Национального банка по РТ Волго-Вятского главного управления Центральногобанка РФ Михаил Иванов.

Узнать о способах оптимизации семейного бюджета можно будет завтра, 27 января, в 10:00. Эфир будет проходить в инстаграм - аккаунте Региональной общественной приемной opriemnaya116.

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