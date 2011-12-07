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В Челнах матери 10 детей подарили две квартиры, мебель и бытовую технику

Ранее семья жила в небольших комнатах в общежитии.

В Челнах матери 10 детей подарили две квартиры, мебель и бытовую технику. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

О многодетной семье Орловых, живущей в двух небольших комнатах в общежитии, к сотрудникам СК обратились представители общественной организации. Далее инициатива с возможностью обеспечить семью жильем поступила от них к руководству республики. Тогда решение вопроса было взято под особый контроль.

Вскоре семье выделили две квартиры в новом жилом доме, построенном по программе социальной ипотеки. Общая площадь их составила около 200 кв. метров.

Кроме того, к новому жилью семье Орловых мэром города и представителями следкома были подарены бытовая техника, мебель и телевизор.

КВ
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