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В Казани возбудили уголовное дело на главу стройфирмы, который задолжал 45 млн рублей налогов

Директор предприятия три года предоставлял ложные сведения в налоговых декларациях.

В Казани в отношении главы строительной фирмы возбудили уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

По данным ведомства, директор предприятия с 2015 по 2018 годы предоставлял в налоговых декларация ложные сведения. Тем самым он уклонился от уплаты 45 млн рублей в налоговую службу.

Уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов» подразумевает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

Расследование дело продолжается. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

КВ
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