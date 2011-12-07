В Татарстане госавтоинспекторы помогли застрявшему на обочине водителю

В Татарстане сотрудники ГИБДД помогли завести авто водителю, застрявшему на обочине, сообщает пресс-служба республиканского ведомства.

Легковушку стоящую на обочине трассы заметили госавтоинспекторы Альберт Кильдияров и Иван Басорин во время службы. Они остановились, чтобы выяснить, нужна ли водителю помощь. Тот рассказал сотрудникам ДПС, что во время движения услышал подозрительный шум под капотом. Водитель остановился, чтобы выявить неисправность, но самостоятельно сделать это не смог. После этого автомобиль больше не завелся.

Сотрудники ГИБДД помогли автолюбителю завести транспортное средство. Водитель поблагодарил инспекторов и продолжил путь.