В Татарстане отменили госпошлину за регистрацию права на недвижимость в ЕГРН

Министр земельных и имущественных отношений РТ Фаниль Аглиуллин сообщил об отмене госпошлины за регистрацию права на недвижимость в ЕГРН.

По его словам, инициатива об отмене госпошлины в размере 350 рублей была поддержана Минфином РФ и начала действовать уже с 29 декабря. Соответствующие изменения также внесли в налоговый кодекс.

Отмечается, что нововведение действует на недвижимость, права на которые были зарегистрированы до 1997 года, когда на жилой дом выдавался общий документ.