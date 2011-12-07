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В Татарстане отменили госпошлину за регистрацию права на недвижимость в ЕГРН

Нововведение действует на недвижимость, права на которые были зарегистрированы до 1997 года.

Министр земельных и имущественных отношений РТ Фаниль Аглиуллин сообщил об отмене госпошлины за регистрацию права на недвижимость в ЕГРН.

По его словам, инициатива об отмене госпошлины в размере 350 рублей была поддержана Минфином РФ и начала действовать уже с 29 декабря. Соответствующие изменения также внесли в налоговый кодекс.

Отмечается, что нововведение действует на недвижимость, права на которые были зарегистрированы до 1997 года, когда на жилой дом выдавался общий документ. 

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