В Татарстане в 2020 году провели 45% запланированных спортивных мероприятий

В Татарстане в прошлом году из-за пандемии удалось провести только 45% спортивных мероприятий от плана, сообщили министр спорта РТ Владимир Леонов.

«Календарным планом в 2020 году запланировано проведение более 4000 республиканских, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятий в сфере физической культуры и спорта. Своевременно предпринятые меры позволили провести более 45% запланированных мероприятий», — уточнил он.

Несмотря на пандемию, в 2020 году республика приняла 32 крупных спортивных события, восемь из которых — международные.