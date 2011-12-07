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В Татарстане в 2020 году провели 45% запланированных спортивных мероприятий

Всего в прошлом году в республике планировалось провести более 4000 спортивных мероприятий.

В Татарстане в прошлом году из-за пандемии удалось провести только 45% спортивных мероприятий от плана, сообщили министр спорта РТ Владимир Леонов.

«Календарным планом в 2020 году запланировано проведение более 4000 республиканских, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятий в сфере физической культуры и спорта. Своевременно предпринятые меры позволили провести более 45% запланированных мероприятий», — уточнил он.

Несмотря на пандемию, в 2020 году республика приняла 32 крупных спортивных события, восемь из которых — международные. 

КВ
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