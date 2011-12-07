В Татарстане за сутки 300 водителей получили штрафы за тонировку

ГИБДД по РТ провела рейд на тонированные авто в республике. 300 татарстанцев получили штрафы за данное нарушение, сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

В ведомстве напомнили, что светопропускание лобового и боковых стекол должно быть не менее 70%, нарушение нормы грозит штрафом. Первый раз госавтоинспекторы делают предупреждение и предупреждают о том, что необходимо привести тонировку в норму. В случае повторного нарушения водителю грозит штраф от 500 до 1000 рублей или административный арест до 15 суток.

В прошлом году за слишком затонированные авто в республике оштрафовали 40 тыс. татарстанцев. За повторное нарушение — 106 водителей.