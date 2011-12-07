Снежные ходы, как и в прошлом веке

Закончив работу, они стали по очереди пролезать под ним. Я сразу же вспомнил и свое детство, когда мы с соседскими мальчишками делали такие же ходы и так же лазили под сугробами. Только у нас они были куда длиннее.Подошел поближе, смотрю на их работу. Тут и пацаны обратили на меня внимание. «Молодцы, отличный ход вырыли! - сказал я, подняв большой палец вверх, и в шутку добавил: - А можно и мне пролезть под сугробом?»Пацаны сперва растерялись, а затем разом заулыбались: поняли, что шучу. И от этого их понимания простой шутки и естественной реакции на нее мне вдруг стало очень хорошо и весело. Остаток своей дороги я провел в прекрасных воспоминаниях о том времени, когда был таким же маленьким, как эти казанские ребята. Радует, что даже в 21-м веке не торчат они дома у компьютеров, а занимаются куда более важным и полезным делом - дышат свежим воздухом и укрепляют свое здоровье.