В начале марта из кранов казанцев может потечь зеленая вода

4 и 11 марта из водопроводных кранов горожан может потечь вода зеленого цвета, пишет kzn.ru. Это связано с тем, что Казанские тепловые сети будут добавлять краситель зеленого цвета Уранин-А. Он необходим для определения мест утечки теплоносителя в сетевую воду магистральных тепловодов. 4 марта краситель добавят на котельной «Азино», а 11-го - на магистральных тепловодах от ТЭЦ-1. При выявлении воды зеленого цвета, в том числе из кранов, горожан просят звонить в диспетчерскую службу предприятия по телефону: (843) 291-87-95.